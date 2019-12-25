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Одну из девочек, пострадавших при падении с батута в Барнауле, подключили к ИВЛ
Сегодня, 9:41
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Одну из девочек, пострадавших при падении с батута в Барнауле, подключили к ИВЛ

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Обе пациентки находятся в тяжелом состоянии.

Одну из девочек, пострадавших при падении с батута в Барнауле, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службы регионального минздрава. Сейчас оба ребенка, поступившие в больницу после опрокидывания бабута, находятся в тяжелом состоянии.

Обе...в тяжелом состоянии в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Одна девочка - на ИВЛ.

пресс-служба Минздрава по Алтайскому краю

Ранее в Следственном комитете РФ по региону заявили, что батут был плохо закреплен. Его кольца располагались на брусчатке, на которой не предусмотрены возможности для крепления конструкции. Также сам батут был привязан к забору, что является нарушением требований по безопасности. Трагедия произошла около торгового центра "Район" 30 мая. Две девочки были госпитализированы с места событий. Одна из них находилась в тяжелом, другая - в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности. Все аттракционы региона будут проверены на безопасность после произошедшего.

Фото: Piter.tv

Теги: барнаул, батут, ивл, минздрав
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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