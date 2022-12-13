Вклад туристов в экономику Петербурга на майских праздниках превысил 30 млрд рублей

В среднем гости города приезжали на 2,5 дня.

За период с 29 апреля по 9 мая 2023 года вклад туристов в экономику Петербурга превысил 30 млрд рублей. По данным пресс-службы Смольного, в общей сложности город посетили 770 тыс. гостей, 200 тыс. из которых приехали на 1 день, а ещё 570 тыс. остались погостить подольше.

Власти города отмечают, что в среднем туристы проводили в Северной столице 2,5 дня против четырёх в прошлом году. Это связано с тем, что праздничные дни разделялись будними. Одновременно возросло число гостей города за год. В 2022-ом году их общее количество составило 560 тыс. человек.

Кроме того, по данным Смольного отели и гостиницы города были загружены на 80-85%: наиболее востребованными оказались 6 и 7 мая.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мосты планируют разводить без заявок на проход грузовых кораблей.

Фото: Piter.TV