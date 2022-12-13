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Петербург посетили 770 тыс. туристов на майских праздниках
Сегодня, 19:54
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Петербург посетили 770 тыс. туристов на майских праздниках

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В Смольном рассчитывали на наиболее низкую цифру.

На майских праздниках в Петербург приехали порядка 770 тысяч человек. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, пишет ТАСС.

В Смольном рассчитывали на наиболее низкую цифру. Также она превысила полученные годом ранее показатели. В комитете отмечают, что среди туристов было 200 тыс. экскурсантов. Разница между двумя категориями путешественников заключается в том, что последние приезжают в город на один день.

Ранее Петербург вошел в список самых популярных городов для путешествия в мае. Спрос на отдых в России за год снизился на 10,2 процента.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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