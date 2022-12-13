Петербург вошел в список самых популярных городов для путешествия в мае

Спрос на отдых в России за год снизился на 10,2 процента.

Самым популярным направлением на майских праздниках стала Москва. В список любимых городов для путешествий вошли Петербург и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса OneTwoTrip.

В столицу отправлялся каждый пятый путешественник. Город на Неве предпочли 16 процентов туристов. В Сочи отдохнули около 6,6 процентов респондентов.

В Москве туристы отдыхали в четырёхзвёздочных отелях. В Петербурге они останавливались в апартаментах, хостелах и гостевых домах. В Сочи путешественники выбирали отели категории три звезды.

Кроме того, некоторые россияне провели майские праздники за границей. Около 10 процентов жителей страны побывали в Стамбуле. Почти 2,5 процента отдыхающих выбрали Дубай. Столько же отправилось в Минск.

Спрос на отдых в России за год снизился на 10,2 процента. Однако зарубежные поездки, напротив, стали пользоваться большей популярностью. Путешественники отправлялись в за границу в 1,5 раза чаще.

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