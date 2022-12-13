Речь идет о Дворцовом и Троицком мостах.

В Петербурге мосты планируют разводить без заявок на проход грузовых кораблей. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии на Северо-Западе.

Принятый график разводки мостов в навигацию 2023 года предполагает ежедневную разводку переправ. Речь идет о Дворцовом и Троицком мостах, рассказали в комитете по развитию туризма Петербурга.

Дворцовый мост будут разводить в два этапа. Сначала в период с 01:10 до 02:50, а затем с 03:10 до 04:55. Так, туристические теплоходы успеют покинуть акваторию Невы до прихода больших судов. Троицкий мост планируют разводить один раз с 01:20 до 04:50.

Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни РФ. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города

Кроме того, мосты не будут разводить во время опасной погоды.

Ранее на Piter.tv: движение по Биржевому мосту начнется после 8 мая.

Фото: Piter.tv