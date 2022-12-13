В Петербурге мосты планируют разводить без заявок на проход грузовых кораблей. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии на Северо-Западе.
Принятый график разводки мостов в навигацию 2023 года предполагает ежедневную разводку переправ. Речь идет о Дворцовом и Троицком мостах, рассказали в комитете по развитию туризма Петербурга.
Дворцовый мост будут разводить в два этапа. Сначала в период с 01:10 до 02:50, а затем с 03:10 до 04:55. Так, туристические теплоходы успеют покинуть акваторию Невы до прихода больших судов. Троицкий мост планируют разводить один раз с 01:20 до 04:50.
Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни РФ.
Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города
Кроме того, мосты не будут разводить во время опасной погоды.
Ранее на Piter.tv: движение по Биржевому мосту начнется после 8 мая.
Фото: Piter.tv
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