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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая
Сегодня, 16:23
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lesjasap

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

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Документы будут действительны не раньше 1 июня.

Официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая. Об этом сообщается в официальном заявлении дипломатической миссии Мадрида. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться лицам, которые ранее имели двухлетние, трехлетние и пятилетние визы, а также родственникам граждан Евросоюза и собственникам.

Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр.

сообщение дипломатов Испании

Напомним, что временно въехать на территорию Испании или любой другой страны ЕС россияне не могут из-за коронавирусных ограничений. Визы будут выдаваться желающим с первого июня. Заявку на выдачу документов могут подать лица, имеющие визу, срок действия которой составляет не менее одного года.

Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая.

Фото: Pixabay.com

Теги: виза, визовый центр, испания, москва, туризм
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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