В РФ вернутся к работе визовые центры и консульства Софии.

Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая. Об этом говорится в официальном заявлении визового центра страны. дипломаты подчеркнули, что подавать заявления ранее этой даты для граждан РФ будет нецелесообразно.

Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая. распространенное заявление

Напомним, что в интервью журналистам ТАСС исполняющая обязанности вице-премьера Болгарии Марияна Николова рассказывала о том, что страна уже открыла государственную границу для россиян, которые вакцинировались "Спутником V". С 5 мая возобновляется работа на территории РФ консульств и визовых центров Софии.

Болгария решила объявить персоной нон грата российского дипломата.

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