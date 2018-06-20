Выживший при теракте в метро Петербурга попросил суд, чтобы невиновные не пострадали

Заур Велиев попросил суд наказать только тех, кто действительно причастен к трагедии.

В Ленинградском окружном суде один из выживших при теракте на "Технологическом институте" попросил судью быть справедливым и не сажать невиновных людей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Об этом свидетель событий попросил инстанцию днем 11 апреля.

Несмотря на то, что многих не стало, да и меня самого могло не стать, я очень вас прошу принять справедливое решение, чтобы невиновные люди не сидели объясняет 30-летний Заур Велиев

Отметим, что после речи пострадавшего в судебном зале воцарилась тишина. После глубокого молчания обвиняемые поблагодарили молодого человека за поддержку. Отметим, что на заседании присутствовала мать одного из фигурантов расследования, которая считает, что ее сына обвиняют из-за следственной ошибки. Сами арестованные не признают вины и не считают себя террористами.

Также Заур рассказал о самочувствии после реабилитации.

Дают о себе знать головные боли, которых до того дня у меня не было. Хотя полноценно спортом заниматься уже не могу, все равно стараюсь поддерживать форму, так что два раза в неделю бегаю. Так вот когда начинаю дышать в момент бега полной грудью, чувствую в спине у позвоночника, где были сломаны ребра, боль, дискомфорт, хотя, казалось бы, уже два года прошло. Но все это ерунда по сравнению с непрекращающимся ни на секунду звоном в ушах. рассказал мужчина

Ранее Piter.tv писал о том, что одна из жертв теракта - Эвелина Антонова поделилась своей историей о жизни после трагедии.

Фото: Piter.tv