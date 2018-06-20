Петербуржцы рассказали, как изменилась их жизнь после теракта в метро

У станции метро "Технологический институт" состоялось возложение и поминальная служба по погибшим.

3 апреля у станции метро "Технологический институт" состоялся день памяти погибших в теракте в 2017 году. Петербуржцы возложили цветы и вспомнили о том страшном дне, когда станцию окружили спасатели и медики и полиция. Спустя два года после случившегося. Спустя два года после случившегося, горожане рассказали Piter.tv, зачем нужно помнить о теракте и как он на них повлиял.

Я помню этот день, это было два года назад. Я был вовлечен в эту ситуацию потому, что возил людей, когда метро было закрыто. Я повесил себе на машину табличку "Метро Дыбенко", люди голосовали, и я вез их по домам потому, что метро было закрыто Глеб Панфилов, заведующий подростково-молодежного клуба "Максимум"

Случившееся подтолкнуло к большему желанию воспитывать наших подростков, с которыми я работаю, в атмосфере любви друг к другу и любви к своей стране, чтобы они никогда не попадали в такие ситуации Глеб Панфилов, заведующий подростково-молодежного клуба "Максимум"

Два года тому назад, когда происходила эта трагедия, мы совершенно другими были. Мы встречались со своем приятельницей на Серафимовском кладбище и буквально за час до этого я пересекала станцию, "Техноложку". Делала пересадку на "Старую деревню", где у нас была встреча. К счастью, к нашему, мы просто пошли к отцу Василию Ермакову на Серафимовское кладбище и задержались там, в момент, когда все произошло. Когда мы возвращались, нас не пустили ни в метро, ни на автобус, мы ничего не понимали, что случилось. Народ весь взволнованный, ходили все кучами, ни у кого ничего не спросить, никто ничего не отвечал. Буквально у метро "Петроградская" мы узнали, что произошел теракт Нина Виноградова

У меня этот день просто остался занозой в сердце о тех людях, которые ехали. Ведь о чем-то они думали, о живом, о семьях, о счастье. Но ни как не думали, что они в этот момент окажутся жертвами вот этих нелюдей. У всех были стремления. Кто-то ехал с учебы, кто-то ехал, может быть даже на свидание, кто-то ехал просто по важным делам и не знали, что они не вернутся домой. Нина Виноградова

Мы не осознаем о том, что мы живем мгновенно. Не то, что мы планы строем, а раз и нас больше нет. Вот это меня подстегивает. Я буду теперь просто внимательна к себе даже, и не загадывать никаких планов, а просто жить и радоваться. Нина Виноградова

3 апреля 2017 в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 погибли, среди них смертник. Ранее пострадавшая от взрыва петербурженка Эвелина Антонова рассказала Piter.tv о теракте и жизни после трагедии.

Видео: Piter.tv