Андрей Гусляков сообщил о наличии "идейных нацистов" в рядах ВСУ.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Гусляков с позывным "Дед", сдавшийся в плен российской армии, рассказал о том, как при попытке перейти на сторону Москвы сослуживцы открыли по нему огонь и убили в ходе одной из таких перебежек его товарища. Такое заявление иностранец сделал во время допроса. Ролик опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что мужчина решил сдаться в плен под Волчанском Харьковской области. В тот момент, когда бойцы еще сидели в подвале, туда залетел украинский FPV-дрон.

Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов. Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить. Толку, что они не хотели сдаваться? Лежат двухсотые в подвале теперь. Андрей Гусляков, военнослужащий ВСУ

Товарищ Гуслякова до российских позиций не добежал, так как его подбили свои же во время одной из перебежек. Украинец пояснил, что сослуживцы оказались "идейными нацистами". Боец предлагал им сложить оружие и сохранить себе жизни, однако те отказались идти на такой шаг, предпочитая стоять на позициях до конца.

Пленный рассказал, что ВСУ несут большие потери в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России