Украинец сообщил о том, что не раз сидел в клетке из-за отказа находиться на поле боя.

Армия киевского режима несет значительные потери в ходе боев на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал представитель Вооруженных сил Украины по имени Виталий, находящийся в плену. Иностранец рассказал, что ранее был мобилизован властями страны. Его распределили в 92-ю штурмовую бригаду на должность водителя. Мужчина пояснил, чо командование неодократно наказывало его за отказ сражаться. Речь идет о том, что шофер был готов отвезти или забрать груз или людей, но не стрелять в кого-то.

Очень большие потери. Отправляют людей - как нас. Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут - и все. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался. Виталий, военнопленный ВСУ

Военный ВСУ рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела.

Фото и видео: Минобороны России