Выживший на шахте "Листвяжная" горноспасатель Заковряшин рассказал о своем спасении

Выживший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин намерен вернуться к своей работе, как только это позволять сделать врачи. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Заковряшин отметил, что ему удалось выбраться из шахты благодаря струе свежего воздуха с поверхности, которая помогла предотвратить загазованность помещения.

Получается, что я попал на свежую струю и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое. Александр Заковряшин, спасатель

По словам мужчины, его самочувствие улучшается, уходом и питанием в медицинском учреждении он доволен. В настоящее время он находится в больнице в Кемерово.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести около 240 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. В настоящее время в медицинских учреждениях оказывается помощь 64 пострадавшим, четверо – в тяжелом состоянии. 12 человек проходят лечение на дому. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее в Красноярском крае перекрыли участок федеральной трассы из-за массового ДТП.

Видео: Telegram/SHOT