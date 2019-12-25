Шахтеры находятся на обследовании.

Госпитализированы 12 пострадавших на шахте "Листвяжная" населенного пункта в Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Известно, что пациенты находятся на обследовании. На момент эвакуации бригадами специалистов, у шахтеров фиксировалось состояние легкой степени тяжести.

22 марта 12 пострадавших госпитализированы. Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи. пресс-служба центра медицины катастроф по региону

Напомним, что в конце ноября 2021 года в "Листвяжной" взорвался метан, когда под землей находились 285 человек. Большую часть людей экстренным ведомствам удалось вывести. За остальными отправились горноспасатели. Спустя некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. При этом выбраться из-под земли успели не все. Жертвами трагедии стали пять сотрудников МЧС. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек.

МЧС по Ростовской области заявило о продолжении спасательных работ в шахте "Обуховская".

Фото: Piter.tv