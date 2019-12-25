МЧС по Ростовской области заявило о продолжении спасательных работ в шахте "Обуховская"

Под землей находятся три горняка.

ГУ МЧС России по Ростовской области заявило о продолжении спасательных работ в шахте "Обуховская". Специалисты занимаются поисками и вызволением работников из-под завалов. Известно, что с оказавшимися под землей горянками дважды в час поддерживается контакт за счет проводного телефона. В настоящее время температура на объекте достигает плюс 26 градусов по Цельсию. Экстренные службы не видят угрозу для жизни сотрудников шахты.

Напомним, что утром 25 февраля произошло обрушение горной породы на шахте "Обуховская" в городе Зверево. К месту инцидента сразу же выдвинулись спасательные службы. Под завалами оказались трое горняков. Ранее сообщалось о том, что люди находятся на глубине около 550 метров.

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