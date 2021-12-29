Ростехнадзор: на кузбасской шахте "Листвяжная" фальсифицировалась работа системы газового контроля

Также выявлены нарушения правил эксплуатации технических устройств и ошибки в проектировании.

На шахте "Листвяжная" Кемеровской области выявили фальсификацию работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Это могло послужить причиной ЧП, которое произошло в ноябре прошлого года, заявил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе круглого стола в Госдуме.

Причины аварии я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты, сообщил Никитин

По его словам, на "Листвяжной" грубо нарушались правила эксплуатации технических устройств, а также были допущены ошибки в проектировании. Кроме того, отметил Никитин, шахтеры не умели пользоваться СИЗ органов дыхания и проносили в шахту мобильные телефоны, что строго запрещено.

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. Все тела удалось поднять на поверхность только к 13 декабря. В настоящее время работа шахты приостановлена. В ней могут проходить только спасательные и восстановительные работы.

Ранее Минэнерго призвало закрыть опасные угольные шахты после ЧП на "Листвяжной".

Фото: ВКонтакте / ООО " ШАХТА " ЛИСТВЯЖНАЯ " Кемеровская область