Роскачество перечислило товары с наибольшим уровнем фальсификата за 2025 год. Об этом заявил руководитель организации Максим Протасов в интервью ТАСС.

По словам главы Роскачества, в список таких товаров вошли мед, сыр в пицце, оливковое масло и БАДы. Он подчеркнул, что с 2024 года ведется системная работа по очищению рынка меда. Протасов напомнил о создании Хартии добросовестных участников рынка меда, с помощью которой удалось объединить честных производителей и продавцов.

Также Протасов отметил, что в 45% проверенных образцов сыра в пицце обнаружили незаявленные растительные жиры. В оливковом масле признаки фальсификации обнаружили в 47%. В случае с БАДами показатель составил от 15% до 60%. Глава Роскачества добавил, что к благополучным категориям по итогам исследований относятся минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью.

Фото: pxhere.com