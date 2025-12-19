На январских праздниках россияне могут заработать до 200 тыс. рублей

Самые высокие доходы сулят вакансии инструктора на горнолыжном курорте и курьера.

Российские соискатели могут заработать от 70 до 200 тысяч рублей, устроившись на работу в период новогодних праздников. Такие данные приводят сервисы "Работа.ру" и "Подработка", проанализировавшие актуальные вакансии, сообщает РИА Новости.

Самую высокую зарплату в размере до 200 тысяч рублей предлагают инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. В Тамбове курьерам, готовым развозить продукты и товары первой необходимости от четырёх часов в день, обещают доход до 160 тысяч рублей. В курортном Сочи открыта вакансия упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тысяч рублей. В обязанности входит приёмка товара, упаковка и комплектация заказов.

Столичный рынок труда предлагает работу детским аниматорам с доходом до 80 тысяч рублей, при этом компания-наниматель проводит предварительное обучение. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники готовы платить до 70 тысяч рублей за консультацию покупателей и работу с товаром.

Фото: Piter.TV