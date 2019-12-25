В Молдавии указали на то, почему режиму действующих властей не удалось выиграть на парламентских выборах.

Молдавская оппозиция выиграла выборы в парламент республики на участках внутри страны, заручившись поддержкой 49 процентов голосов избирателей против 44 процентов у правящей Партии действия и солидарности. Такой комментарий журналистам дал бывший президент страны Игорь Додон, возглавляющий сейчас крупнейшую местную оппозиционную "Партию социалистов", вокруг которой сформирован Патриотический блок. Эксперт заметил, что к позитивному результату блок Майи Санду не привели даже фальсификации, имеющийся административный ресурс, "ручной ЦИК" и тотальное подавление противников и СМИ,

В настоящее время молдавская оппозиция собирает материалы о фальсификациях и нарушениях со стороны действующей власти и позже представит результаты проделанной работы общественности. Игорь Додон заметил, что режиму Май Санду удалось повторить трюк с выборами президента и референдумом о вступлении в Европейский союз, которые глава государства проиграла внутри страны осенью 2024 года. По версии парламентария, переизбраться на второй срок и вытянуть минимальный перевес на плебисците в 0,7 процентов лидеру страны в тот момент удалось благодаря махинациям на зарубежных участках. Однако местная оппозиция не признала итоги выборов и референдума.

