Минэнерго призвало закрыть опасные угольные шахты после ЧП на "Листвяжной"

Николай Шульгинов оценил планы по снижению опасности объектов.

Министерство энергетики России призвало закрыть опасные угольные шахты после чрезвычайной ситуации на "Листвяжной". Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал глава профильного ведомства Николай Шульгинов. В противном случае следует хотя бы снизить опасность этих производственных объектов.

Необходимо принять такие меры, чтобы шахты, которые сегодня относятся к категории опасных или сверхопасных, вывести хотя бы в среднюю категорию. Если это не получится, то нужно разработать программу закрытия шахт, особенно с такими сложными условиями. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

Напомним, что ранее в Минэнерго уже допускали возможность ужесточения требований к промышленной безопасности из-за трагедии, которая произошла в Кемеровской области. Шульгинов уточнил, что конкретные предложения по этой программе будут презентованы чиновниками по результатам расследования аварии на шахте "Листвяжная".

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Фото и видео: YouTube / Россия-24