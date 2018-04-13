Николай Шульгинов поддерживает идею бизнеса вернуть продажу пива на автозаправки.

Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС. Такое заявление глава профильного ведомства Николай Шульгинов сделал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению чиновника, возврат данной услуги позитивно скажется на экономике автозаправочного бизнеса. К выручке розницы будет добавлено около 30 копеек за каждый литр топлива. По большей части данная инициатива исходит от предпринимателей.

Оно обосновано тем, что нужно повышать маржинальность розничного сегмента. И, по нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Учитывая, что иногда у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

Напомним о том, что отечественный топливный рынок в 2021 году пережил бурный рост оптовых цен на топливо. При этом цена для всех видов горючего на бирже обновила исторические рекорды. Стоимость продукта опередила рост инфляции. Однако рост розничных цен на АЗС ограничен темпами прогнозной инфляции.

Ранее Шульгинов говорил о том, что рост энергопотребления в России по итогам 2021 года составит 5,4%.

Фото и видео: YouTube / Россия-24