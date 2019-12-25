Николай Шульгинов рассказал статистику по потреблению и добыче энергетических ресурсов.

Рост энергопотребления в России по итогам 2021 года составит 5,4%. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал министр по энергетике Николай Шульгинов. Чиновник подвел итоги текущего года. Он уточнил, что показатель по потреблению ресурса внутри государства составит 1,106 трлн кВт ч. При этом выработка увеличится до 1,131 трлн кВт ч.

По электроэнергетике. Рост потребления электроэнергии ожидаем на уровне 5,4%, до 1 трлн 106 млрд кВт ч, а выработка будет 1 трлн 131 млрд кВт ч. Николай Шульгинов, министр энергетики

Эксперт добавил, что к концу 2021 года добыча нефти в РФ увеличится на два процента и составит 524 млн тонн. Экспорт топлива снизится на 3,8%. Причиной этого станет рост объема переработки.

Добыча же газа вырастет на 9,5-10%, до 761 млрд кубометров. Этот уровень на девять процентов выше, чем показатель 2020 года. Он сопоставим по цифрам с допандемийным 2019 годом. Производство моторных видов топлива возрастет на 6%, на 2 млн тонн.

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Фото: YouTube / Россия-24