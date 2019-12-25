Украина не собирается решать газовый вопрос, отвлекая граждан

Медведчук оценил действия власти в "пиар-акциях".

Украина не собирается решать газовый вопрос и энергетический кризис, отвлекая граждан пиар-акциями. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По словам депутата, Киев переключает внимание граждан страны на искусственно созданные проблемы.

Отвлечь людей и рассказать им о грядущей войне о том, что надо организовать территориальную оборону, а не думать о газе, о тепле, о хлебе, о молочной продукции и многом другом. Виктор Медведчук, депутат Украины

По словам эксперта, правительство Украины не знает, как решать возникшие проблемы. Медведчук добавил, что чиновники в принципе не собираются их решать. Страна не имеет контрактов на газ, поэтому Медведчук не понимает, где Киев хочет брать ресурс. При этом о проблемах с газом говорит не только высокая стоимость ресурса, но также и закрытие местных социально значимых объектов. В этот список вошли предприятия по производству хлеба и молочной продукции.

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Фото: YouTube / UkrLive