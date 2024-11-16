Собственника шахты "Листвяжная" приговорили к 3,5 года условно

Вынесен судебный вердикт в отношении Михаила Федяева, Геннадия Алексеева и Антона Якутова.

Центральный районный суд города Кемерова приговорил председателя совета директоров компании "СДС-уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева к 3,5 годам заключения условно по уголовному делу о взрыве на шахте. Ранее в результате трагедии на месте погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Федяев признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Мужчина лишается права на деятельность, связанную с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок в один год и шесть месяцев.

Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год. речь судьи

Следственные органы считают, что подсудимый знал о нарушениях на шахте, в которой систематически выявлялись превышения предельно допустимой концентрации метана. Однако мужчина организовал проведение проверок и не обеспечил комплекс мер по безопасности сотрудников. В дальнейшем бездействие со стороны местного руководства привело к взрывоопасной ситуации на производственном объекте. Генеральный директор компании "СДС-уголь" Геннадий Алексеев получил пять лет и три месяца заключения, а технический директор Антон Якутов - пять лет по делу о взрыве на шахте. Алексеев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Уточним, что речь идет о бывших сотрудниках, которые знали о нарушениях на шахте.

Напомним, что взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года. Он является одной из самых масштабных трагедий в данной отрасли за последнее время.

Ранее собственник шахты "Листвяжная" не признал вину по делу о взрыве.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России