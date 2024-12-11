Создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

В Соликамске два человека погибли при обрушении в калийной шахте. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола два работника шахты были смертельно травмированы. По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. На место для координации работ выехал врио городского прокурора.

Ранее мы сообщали, что в Турции вор три дня прятался с украденным золотом в вентиляционной шахте.

Фото: pxhere.com