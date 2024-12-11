В Турции вор три дня прятался с украденным золотом в вентиляционной шахте

Полиция вместе со спасателями безрезультатно пытались найти следы грабителя.

На территории Турции мужчина, ограбивший ювелирный магазин, три дня прятался от местных правоохранительных органов в вентиляционной шахте. Соответствующей информацией со зрителями поделились представители телеканала NTV. Иностранная пресса указала, что преступник находился в шахте, которая находилась в потолке торгового центра города Адана. Тревогу забили сотрудники охраны, когда внутри закрытого помещения сработала сигнализация. Прибывшие на место инцидента полицейские предупредили сотрудников других торговых точек об угрозе, а также обысками все помещения в поисках злоумышленника. Однако сразу же найти грабителя не удалось.

По оценкам владельца магазина, злоумышленник похитил три килограмма золота и 100 тысяч лир (порядка 2,8 тысячи долларов). Далее в торговом центре продолжилась работа, хотя некоторые покупатели говорили о том, что слышат какие-то звуки с потолка. Несмотря на это найти вора не получилось. Полиция вызвала спасателей, которые провели сканирование с помощью тепловизионных устройств. После этого к ТЦ были вызваны поисково-спасательные собаки, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения в этом районе. Несмотря на проделанную работу, никаких следов преступника найти не удалось. На третьи сутки расследования полиция закрыла все выходы из ТЦ и перекрыла дороги вокруг объекта. А спасатели снесли часть потолка и стали проверять вентиляционные шахты. Грабитель вылез из вентиляции и попытался сбежать. Мужчину удалось задержать.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости