Более 2 млн клиентов Сбера инвестируют в драгметаллы

Всего за этот год клиенты Сбера купили 77,4 тонн драгоценных металлов.

С начала года клиенты Сбера вложили 78,4 млрд рублей в золото, а объем вложений в серебро составил 5,4 млрд. рублей.

Всего за этот год клиенты Сбера купили 77,4 тонн драгоценных металлов. Из них 15% пришлось на слитки, а остальное — на металлические счета. В 2024 году клиенты банка с января по ноябрь открыли 600 тыс. новых металлических счетов, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году.

По данным Банка России: новый исторический максимум рублевой цены на золото был установлен 29 ноября 2024 года - 9 304 рублей за 1 грамм. Металлические счета не страхуются в системе страхования вкладов, поэтому ключевой критерий выбора – надёжность банка. В Сбере данный инструмент вложений уже выбрали более 2 млн клиентов, которые отслеживают цены и совершают сделки в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка

В приложении можно открыть металлический счет в золоте, серебре, платине, палладии и начать вложения с 1 грамма серебра или 0,1 грамма золота.

Фото: unsplash