Собственник шахты «Листвяжная» не признал вину по делу о взрыве

Кроме того, отказались от признания вины генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и технический директор организации Антон Якутов.

Собственник шахты "Листвяжная" председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" Михаил Федяев не признал себя виновным по делу о взрыве в 2021 году. Такое заявление он сделал на заседании по делу в Центральном районном суде Кемерова. Об этом информирует телеканал "360".

Кроме того, отказались от признания вины генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и технический директор организации Антон Якутов. Всем троим вменяется статья УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Якутов и Алексеев остаются под стражей, Федяев находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв, который привёл к гибели 51 человека, пятеро из которых работали горноспасателями. По версии следствия, подсудимые знали о недочётах в работе шахты, но не предприняли каких-либо действий.

Ранее сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления "Грин Бокс".

Видео: телеканал "360"