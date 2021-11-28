В Красноярском крае перекрыли участок федеральной трассы из-за массового ДТП

Фура перегородила все полосы автодороги.

В Красноярском крае перекрыли движение на федеральной автотрассе из-за массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 28 ноября на 785-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, водитель "ВАЗ-2109" выехал на "встречку", вследствие чего столкнулся с грузовиком MAN. После этого в MAN врезалась фура Volvo.

Отмечается, что после первого столкновения "легковушка" загорелась. Ее водитель погиб на месте аварии. Водители грузовиков не пострадали.

Сейчас движение участке федеральной трассы полностью перекрыто, так как фура MAN перегородила обе полосы движения.

Ранее в Москве девушка получила тяжелые травмы при падении с поручня эскалатора в ТЦ.

Видео: ВК/Ачинск, общественное движение