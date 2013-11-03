В Москве девушка получила тяжелые травмы при падении с поручня эскалатора в ТЦ

Несовершеннолетняя находилась в торговом центре без сопровождения взрослых.

В одном из столичных торговых центов 17-летняя девушка упала с поручня эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября. Несовершеннолетняя при спуске с движущейся лестницы села на поручень, потеряла равновесие, а затем упала. В результате ЧП девушка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время прокуратура проверяет безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также соблюдение законодательства о несовершеннолетних. Известно, что пострадавшая находилась на территории ТЦ без сопровождения взрослых.

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Видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ