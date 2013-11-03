Двухлетний малыш из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге в детскую больницу № 1 с термическим ожогом поступил мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Двухлетний малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой. Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, в квартире на проспекте Просвещения, когда ребенок находился в гостях у бабушки.

У маленького пациента диагностировали ожоги лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп. На данный момент он находится в реанимации. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.

Фото: Piter.tv