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Двухлетний малыш из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию
Сегодня, 10:12
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Двухлетний малыш из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию

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Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге в детскую больницу № 1 с термическим ожогом поступил мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Двухлетний малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой. Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, в квартире на проспекте Просвещения, когда ребенок находился  в гостях у бабушки.

У маленького пациента диагностировали ожоги лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп. На данный момент он находится в реанимации. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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