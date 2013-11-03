Двухлетний малыш из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию

В Петербурге в детскую больницу № 1 с термическим ожогом поступил мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Двухлетний малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой. Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, в квартире на проспекте Просвещения, когда ребенок находился в гостях у бабушки.
У маленького пациента диагностировали ожоги лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп. На данный момент он находится в реанимации. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.
Фото: Piter.tv
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