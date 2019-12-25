Очевидица вспомнила о трагедии, произошедшей с Всемирный торговым центром.

Выжившая в теракте 11 сентября поделилась воспоминаниями о трагедии. Об этом представитель благотворительный фондов и по совместительству адвокат Энн-Мари Принципе рассказала в интервью для "Ленты.ру". Она вспомнила трагические события, произошедшие 20 лет назад на Манхэттене в Нью-Йорке. В то время Принципе владела модельным агентством, офис которого располагался вблизи от Всемирного торгового центра. Утром 11 сентября она как обычно шла на работу. Женщина уже зашла в здание, когда первый самолет врезался в здание.

Я вышла на улицу, и кто-то сказал, что в башню врезался самолет. Может, это просто несчастный случай, подумала я. А потом появился еще один самолет... Тогда я поняла, что это никакая не случайность. Это была настоящая атака. Энн-Мари Принципе, очевидица

Иностранка отметила, что больше всего в тот момент людей пугала неизвестность, так как жители города не понимали, что находилось в самолетах и не исключали варианта того, что в воздушных средствах было радиоактивное оружие. Женщина вспомнила. что из окон башен небоскреба что-то падало. Потом она смогла понять, что этими "предметами" были на самом деле люди. В момент трагедии вокруг царил хаос, люди смотрели на горящие здания и даже не думали о том, что башни могут обрушиться. При этом обе конструкции рухнули, по словам Принципе, одновременно как "карточные домики".

Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта у Всемирного торгового центра.

Фото Twitter / U.S. Secret Service

