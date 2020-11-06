Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта у Всемирного торгового центра

Несколько дней новые снимки будут появляться в соцсетях в память о жертвах трагедии.

Американская секретная служба опубликовала новые фото с места теракта у Всемирного торгового центра, расположенного в финансовом районе Манхэттена в Нью-Йорке. В Twitter-аккаунте ведомства вспомнили жертв трагедии, которая произошла 11 сентября 2001 года. Кроме исторических кадров с места теракта на YouTube-канале ведомства размещен памятный ролик о произошедшем. Чиновники заметили, что снимки в социальных сетях будут размещаться на протяжении нескольких дней. Это делается в память об атаке боевиков, с момента которой прошло 20 лет. Подписи к фотографиям гласят: "никогда не забудем".

Напомним, что незадолго до этого управление главного судмедэксперта Нью-Йорка спустя 20 лет опознало еще двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября. Данные опознания стали первыми проведенными после октября 2019 года. До сих пор установлена личность только 1647 погибших (около 60%) из всех 2753 жертв.

Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора.

Фото Twitter / U.S. Secret Service