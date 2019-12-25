В Нью-Йорке в очередной раз был организован проект Tribute in Light.

Две колонны света поднялись над Манхэттеном в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября. Об этом рассказали очевидцы, пришедшие в финансовый район Нью-Йорка ради того, чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 20 лет назад.

Световая акция получила название Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). Она регулярно проводится в США с 2002 года. Обычно две колонны света формируются в небе над Манхэттеном ежедневно за несколько дней до 11 сентября. В ночь трагедии они горели до самого рассвета, хотя обычно прекращают светить уже вечером.

Для создания каждой световой инсталляции используются по 44 мощных прожектора. Колонны "башен-близнецов) видно на расстоянии до 100 км. Со второй половины 11 сентября правоохранительные органы сняли служебное оцепление и позволили почтить память жертв всем желающим.

В США прошла церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

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