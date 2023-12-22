Трамп: Нью-Йорк переживает невиданный упадок

Экс-глава США выступил на предвыборном митинге в городе.

Американский штат Нью-Йорк переживает серьезный упадок, так как улицы центрального города полны бездомных и мигрантов, однако при этом действующий лидер страны Джо Байден не способен изменить ситуацию. Соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на своем предвыборном митинге перед сторонниками.

За свою жизнь я видел хорошие и плохие времена для Нью-Йорка, я застал времена экономического подъема и волны преступности, обвалы рынка и террористические атаки. Но я никогда не видел Нью-Йорк таким. Там, где мы проводили время с детьми, теперь расположены палатки бездомных и накаченных наркотиками людей. Дональд Трамп, экс-глава США

Политик из Республиканской партии пообещал гражданам США, что в случае его победы на президентских выборах, запланированных в ноябре 2024 года, он лично исправит сложившуюся ситуацию, поскольку этого так и не сделал его коллега Джо Байден. Он призвал сделать снова Нью-Йорк великим городом, а вместе с этим попытаться вернуть Америке былое величие. В очередной раз Трамп пожаловался на некомпетентность главы Белого дома.

Трамп считает, что Байден затягивает конфликт в Газе.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump