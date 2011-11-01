В районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушилась жилая многоэтажка

Сведения о пострадавших и погибших устанавливаются.

В районе Бронкс американского города Нью-Йорк частично обрушилось шестиэтажное жилое здание. Соответствующее заявление сделали представители местной пресс-службы из пожарного департамента (NYFD) на собственной странице в социальной сети Xю После инцидента людей из поврежденного дома эвакуировали. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Сейчас специалисты-кинологи разыскивают под завалами тех, кто мог остаться под конструкцией.

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Фото и видео: Telegram / SHOT