Министр Гержик: восстановление моста в Кутьине пройдёт в кратчайшие сроки

Автомобильный мост через реку Пахру на участке Дубровицы — Щапово восстановят в кратчайшие сроки после обрушения. Такое заявление сделал зампредседателя правительства Подмосковья, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик в интервью телеканалу "360".
Как уточнил чиновник, переправа вместе с дорогой была передана на обслуживание Москвы еще в 2013 году. В то время произошло изменение границ между субъектами.
Понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все в кратчайшие сроки. Специалисты находятся на месте, обследуют конструкции, очень надеемся, что приведение в порядок займет непродолжительное количество времени.
Алексей Гержик, зампредседателя правительства Подмосковья, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья
Также Гержик уточнил, что по официальным данным в ходе происшествия пострадала одна женщина, которую доставили в медицинское учреждение.
Ранее мы сообщили о том, что очевидцы прокомментировали обрушение моста в Подольске.
Видео: телеканал "360"
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