Министр Гержик: восстановление моста в Кутьине пройдёт в кратчайшие сроки

Как уточнил чиновник, переправа вместе с дорогой была передана на обслуживание Москвы еще в 2013 году.

Автомобильный мост через реку Пахру на участке Дубровицы — Щапово восстановят в кратчайшие сроки после обрушения. Такое заявление сделал зампредседателя правительства Подмосковья, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик в интервью телеканалу "360".

Как уточнил чиновник, переправа вместе с дорогой была передана на обслуживание Москвы еще в 2013 году. В то время произошло изменение границ между субъектами.

Понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все в кратчайшие сроки. Специалисты находятся на месте, обследуют конструкции, очень надеемся, что приведение в порядок займет непродолжительное количество времени. Алексей Гержик, зампредседателя правительства Подмосковья, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Также Гержик уточнил, что по официальным данным в ходе происшествия пострадала одна женщина, которую доставили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщили о том, что очевидцы прокомментировали обрушение моста в Подольске.

Видео: телеканал "360"