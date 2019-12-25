Очевидцы прокомментировали обрушение моста в Подольске

Всего две недели назад мост перекрывали, оставив для движения только одну полосу.

Во время обрушения моста через реку Пахру в Подольске на переправе находилась одна машина с женщиной-водителем. О спасении пострадавшей телеканалу "360" рассказали очевидцы-автомобилисты.

Я не видел, как все было. Но там есть пострадавшая — водитель машины, которая упала. А я приехал, [вижу] мост лежит, женщину вытащили. Собеседник телеканала "360"

Ещё один очевидец уточнил, что женщине 60 лет и обратил внимание, что всего две недели назад мост перекрывали, оставив для движения только одну полосу. Однако, как выяснилось, ремонт был косметическим.

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Фото: телеканал "360"