СМИ: при обрушении моста в Подольске пострадала женщина

Очевидцы сообщили об обрушении моста в городе Подольске, расположенном на территории Московской области. В Telegram-каналах сообщают о пострадавшей. Ей стала якобы 60-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля "Шкода". У местной жительницы диагностированы ушибы, а также травмы ног и головы. Уточним, что переправа через реку Пахра рухнула в районе деревни Кутьино. Вместе с конструкцией в воду отправилась находящаяся там машина.

В Петербурге Дворцовый мост развели в пятитысячный раз.

Фото и видео: Telegram / BAZA