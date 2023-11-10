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СМИ: при обрушении моста в Подольске пострадала женщина

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Очевидцы сообщили об обрушении моста в городе Подольске, расположенном на территории Московской области. В Telegram-каналах сообщают о  пострадавшей. Ей стала якобы 60-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля "Шкода". У местной жительницы диагностированы ушибы, а также травмы ног и головы. Уточним, что переправа через реку Пахра рухнула в районе  деревни Кутьино. Вместе с конструкцией в воду отправилась находящаяся там машина.

В Петербурге Дворцовый мост развели в пятитысячный раз.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: обрушение моста, подольск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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