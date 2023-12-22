В результате прорыва на теплотрассе в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов.

Три человека задержаны в Подольске после прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной. Первого задержанного подозревают в подписании акта проверки и выдаче паспорта готовности к отопительному сезону, когда тот знал о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования.

Инцидент произошел 4 января. В результате прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16 человек.

Видео: Telegram / Следком