Три человека задержаны в Подольске после прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной. Первого задержанного подозревают в подписании акта проверки и выдаче паспорта готовности к отопительному сезону, когда тот знал о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования.
Инцидент произошел 4 января. В результате прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов.
Ранее мы сообщали, что число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16 человек.
Видео: Telegram / Следком
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