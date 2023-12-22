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Три человека задержаны в Подольске после прорыва теплотрассы

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В результате прорыва на теплотрассе в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов.

Три человека задержаны в Подольске после прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной. Первого задержанного подозревают в подписании акта проверки и выдаче паспорта готовности к отопительному сезону, когда тот знал о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования.

Инцидент произошел 4 января. В результате прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16 человек.

Видео: Telegram / Следком

Теги: задержание, подольск, прорыв теплотрассы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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