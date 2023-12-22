Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16 человек

На месте происшествия спасатели развернули пункты обогрева.

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел днем 8 января на 526-м километре трассы между Москвой и Петербургом. В массовом ДТП приняли участие более 50 грузовых и легковых машин. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Среди получивших травмы пятеро детей.

На месте происшествия спасатели развернули пункты обогрева. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь. Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе.

Видео: МЧС России