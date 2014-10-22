В Петербурге Дворцовый мост развели в пятитысячный раз

В честь праздника переправе преподнесли торт с цифрами.

6 ноября разводка Дворцового моста в Петербурге состоялась в пятитысячный раз. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 7 ноября.

Ровно 10 лет назад, осенью 2013 года, завершилась масштабная реконструкция главного моста Северной столицы. Тогда электромеханический привод заменили на современную гидравлику.

Сотрудники, работающие на мосту, преданы своему делу. Поэтому в честь праздника выбрали "душевный подарок" – Дворцовому мосту преподнесли торт с цифрами и пожелали, чтобы число успешных разводок для гидравлического привода переправы увеличилось в 10 раз.

Ранее мы рассказывали о том, что сезон "Поющих мостов" завершается в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"