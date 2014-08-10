В Петербурге завершается сезон "Поющих мостов"

Акцию приурочили ко Дню народного единства.

В Санкт-Петербурге наступает последнее звуковое шоу "Поющие мосты" в сезоне 2023 года, которое состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Шоу приурочено ко Дню народного единства и будет проходить на Дворцовом мосту. В этот раз мост будет разведен под специальный трек-лист, который ранее не звучал над Невой. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Кроме того, на "Поющих мостах" можно будет услышать произведения Валерия Гаврилина и Георгия Свиридова, такие как яркий танец из балета "Анюта" и насыщенную глубокими чувствами мелодию из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина "Метель".

Ранее сообщалось, что ко Дню памяти жертв блокады Дворцовый мост развели под музыку военных лет

Фото: Piter.TV