Глава MI5 оценил возможность совершения террористами нового изощренного преступления.

В Великобритании предупредили об угрозе нового "11 сентября". Об этом журналистам местного издания The Times рассказал глава контрразведки Кен Маккаллум. Он прокомментировал угрозу в Афганистане, которая усилилась после вывода американских сил из региона. По мнению специалиста, сейчас увеличивается риск совершения боевиками нового террористического акта.

Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы. Кен Маккаллум, глава контрразведки Британии

По мнению главы MI5, решение Вашингтона "приободрило и воодушевило" исламских экстремистов. Маккаллум полагает, что сейчас речь идет о поднятии морального духа среди террористов, а также о вероятной перегруппировки радикально настроенных боевиков с целью реализации изощренных атак на мировое сообщество.

Глава MI-5 обвинил Facebook в предоставлении "свободного доступа" террористам в соцсети.

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