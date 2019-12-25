Глава MI-5 обвинил Facebook в предоставлении "свободного доступа" террористам в соцсети

Кен Маккаллум недоволен решением Марка Цукерберга ввести сквозное шифрование данных в соцсети.

Глава британской контртеррористической разведки MI-5 обвинил Facebook в предоставлении "свободного доступа" террористам в социальных сетях. Слова специалиста Кена Маккаллума приводят журналисты местного издания The Times. Впервые чиновник подверг критике руководство мессенджера. Реакция последовала со стороны Лондона после объявления о решении соцсети ввести сквозное шифрование данных. В таком механизме глава разведки видит блокировку сотни расследований, проводимых спецслужбами.

Решения, принятые в залах заседаний в Калифорнии, столь же важны для нашей способности выполнять свою работу, как и решения, принятые в Афганистане или Сирии...Вы фактически представляете свободный доступ отщепенцам - террористам или лицам, которые организуют сексуальное насилие над детьми в интернете. Кен Маккаллум, глава Ми-5

Напомним, что Марк Цукерберг видит в сквозном шифровании информации обеспечение конфиденциальности для Messenger и Instagram. Однако с помощью такого шифрования боевики смогут нелегально отправлять материалы и планировать нападения. При этом у правоохранителей не будет возможностей их отслеживать.

Глава СВР заявил об открытой конфронтации Британии с Россией.

Фото: www.thetimes.co.uk