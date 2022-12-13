Момент с попаданием молнии в шпиль небоскреба попал на видео.

В здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ударила молния. Об этом сообщает информационный портал BNO News.

Высота здания составляет 541 метр. Момент с попаданием молнии в шпиль небоскреба попал на видео. В этот момент город накрыли сильные грозы и ветер. Отмечается, что в период с 2015-го по 2020 года молнии попадали во Всемирный торговый центр почти 190 раз.

Ранее мы сообщали, что не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США.

Видео: BNO News