Пострадавшая в ДТП с Ferrari девушка просит помощи на реабилитацию

Ей предстоит долгое восстановление, так как после аварии она не может ходить.

Выжившая после страшного ДТП в Петроградском районе Петербурга девушка опубликовала в Instagram пост, в котором попросила помощи на реабилитацию. Ей предстоит долгое восстановление, так как после аварии она не может ходить.

Напомним, страшное ДТП на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц произошло 7 июня. В пятом часу дня здесь столкнулись Volkswagen Polo и красный Ferrari. В результате ДТП 64-летний водитель Polo скончался на месте происшествия. Серьезные травмы получила его 32-летняя пассажирка, а также 42-летний водитель Ferrari. Их увезли в больницу.

Пострадавшая рассказала в своем микроблоге, что 6 дней пролежала в реанимации, перенесла две операции и сейчас не может ходить. Теперь ей предстоит длительное восстановление. Девушка поблагодарила всех, кто пишет ей и выражает слова поддержки, а также оставила контакты для тех, кто захочет помочь ей материально.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее мы писали, что автомобилист сбил двух пешеходов на проспекте Королева.

Фото, видео: Piter.TV