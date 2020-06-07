В аварию на Петроградке попал "Феррари". Пострадал и автомобиль, и пассажиры

По факту ДТП проводится проверка.

Днем в воскресенье, на перекрестке Большого проспекта и Введенской улицы на Петроградской стороне случился кошмар для любителей дорогих автомобилей, собравший зевак на месте происшествия.

В пятом часу дня столкнулись "Фольксваген Поло" и "Феррари". От столкновения люксовый спорткар потерял мотор, оставшийся на дороге.

По данным дорож ной полиции, "Поло" с пожилым водителем (65 лет на вид) за рулем при повороте не предоставил преимущество в движении и не смог избежать столкновения с "итальянцев", за рулем которого был мужчина 42 лет. 31-летняя пассажирка в "Фольксвагене" получила легкие травмы, водитель "Феррари" – средние, а находившийся за рулем "немца" мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 7 июня стало известно, что автомобиль сбил велосипедиста в Павловске. На месте происшествия заметили машину реанимации.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Артем Петров

Фото: Piter.tv