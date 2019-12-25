  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автомобилист сбил двух пешеходов на проспекте Королева
Сегодня, 22:52
73
smirenny

Автомобилист сбил двух пешеходов на проспекте Королева

0 0

По всей видимости, девушки не получили серьезных травм.

Вечером в понедельник, 15 июня, петербуржцы рассказали в соцсетях, что на проспекте Королева у дома №26 произошла авария с участием двух пешеходов. 

Очевидец сообщил, что водитель "Фольксвагена" сбил двух девушек на пешеходном переходе. К месту ДТП прибыла карета скорой помощи. 

Получили ли девушки серьезные травмы, пока достоверно неизвестно. Также неясны обстоятельства происшествия. 

Ранее мы писали, что подростки на "Жигулях" въехали в яму на проспекте Маршала Жукова.

Теги: авария, дтп, сбили пешеходов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии