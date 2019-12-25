Автомобилист сбил двух пешеходов на проспекте Королева

По всей видимости, девушки не получили серьезных травм.

Вечером в понедельник, 15 июня, петербуржцы рассказали в соцсетях, что на проспекте Королева у дома №26 произошла авария с участием двух пешеходов.

Очевидец сообщил, что водитель "Фольксвагена" сбил двух девушек на пешеходном переходе. К месту ДТП прибыла карета скорой помощи.

Получили ли девушки серьезные травмы, пока достоверно неизвестно. Также неясны обстоятельства происшествия.

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