Подростки на "Жигулях" въехали в яму на проспекте Маршала Жукова

Одна из пассажирок получила травму руки.

Вечером в понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили в соцсетях, что на проспекте Маршала Жукова у дома №74 произошло ДТП.

Как отмечает свидетель, подростки катались на "Жигулях" и, по всей видимости, водитель не справился с управлением, после чего машина въехала в глубокую яму на дороге. Кто был за рулем, неизвестно. Петербуржец также уточнил, что кроме девушки, которая получила травму руки, никто серьезно не пострадал.

Ранее мы писали, что под Красноярском задержали трех подростков за изготовление бомб.

Фото: vk.com/spb_today