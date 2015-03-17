Стало известно, какая компания займётся вывозом ТКО из трёх районов Петербурга

Задание выполнит "Невского экологического оператора" выполнит "Ресурс АТЭ" за 924 млн рублей.

"Невский экологический оператор" обозначил победителя октябрьского тендера по транспортировке ТКО в Колпинском, Пушкинском и Невском районах. В качестве исполнителя выбрано ООО "Ресурс АТЭ". Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт с организацией подпишут по максимальной цене в 924 млн рублей.

Напомним, что в общей сложности из трёх районов планируется вывезти около 1,4 млн куб.м. Планируется, что отходы отправят на полигон ООО "Новый Свет-Эко", связанный с громкими скандалами, на выборгский ООО "РАСЭМ".

Ранее мы сообщили о том, что здание училища им. Рериха в Петербурге отреставрирует ООО "Мегастрой".

Фото: Piter.TV