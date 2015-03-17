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Стало известно, какая компания займётся вывозом ТКО из трёх районов Петербурга
Сегодня, 14:17
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Стало известно, какая компания займётся вывозом ТКО из трёх районов Петербурга

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Задание выполнит "Невского экологического оператора" выполнит "Ресурс АТЭ" за 924 млн рублей.

"Невский экологический оператор" обозначил победителя октябрьского тендера по транспортировке ТКО в Колпинском, Пушкинском и Невском районах. В качестве исполнителя  выбрано ООО "Ресурс АТЭ". Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт с организацией подпишут по максимальной цене в 924 млн рублей.

Напомним, что в общей сложности из трёх районов планируется вывезти около 1,4 млн куб.м. Планируется, что отходы отправят на полигон ООО "Новый Свет-Эко", связанный с громкими скандалами, на выборгский ООО "РАСЭМ".

Ранее мы сообщили о том, что здание училища им. Рериха в Петербурге отреставрирует ООО "Мегастрой".

Фото: Piter.TV

Теги: вывоз тко, госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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